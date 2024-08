Einsatz in Oberwolfach: Fahrzeugbrand greift auf den Waldboden über

Einsatz in Oberwolfach

1 Der Autobrand griff auf den Boden über. Foto: Feuerwehr Oberwolfach

Die Feuerwehren Oberwolfach, Wolfach und Hausach waren am Donnerstagabend beim Kreuzsattel im Einsatz. Ein Wagen war vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.









Link kopiert



Ein Fahrzeugbrand in der Straße unterhalb der Kreuzsattelhütte löste am Donnerstag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Nach ersten Erkenntnissen war laut einer Mitteilung der Polizei ein Mercedes gegen 18 Uhr offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Flammen geraten. Es kam danach zu einem geringen Brand auf dem angrenzenden Waldboden. Verletzt wurde bei dem Brand nach derzeitigem Stand niemand, teilt die Polizei mit.