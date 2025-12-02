Einsatz in Oberndorf: Rauch in Schießanlage – Feuerwehr rückt zu Heckler&Koch aus

Alarm am Dienstagmorgen: Rauch bei der Schießanlage der Firma Heckler&Koch in Oberndorf ruft die Feuerwehr auf den Plan.

Einsatz beim Waffenhersteller Heckler&Koch: Die Feuerwehr rückte am Dienstag gegen 11.14 Uhr auf den Lindenhof aus.

Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte aufgrund von Rauchentwicklung in der Schießanlage, wie wir auf Nachfrage bei der Polizei erfahren. Der Rauch, der den Feuermelder ausgelöst hatte, war jedoch offenbar betriebsbedingt entstanden und nicht aufgrund eines Feuers.

Demnach sei niemand verletzt worden, und es gebe auch keinen Sachschaden, berichtet uns Polizeisprecher Fabian Herkommer. Das Gebäude sei dennoch vorsorglich geräumt worden. Die Feuerwehr habe es letztlich belüftet. Gegen kurz nach 12 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.