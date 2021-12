Einsatz in Oberndorf

2 Die Feuerwehr wurde am Montagvormittag alarmiert. Foto: Reimer

Eine rauchende Kaffeemaschine hat am Montagvormittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr im Oberndorfer Seniorenzentrum Haus Raphael gesorgt.















Oberndorf - Die Einsatzkräfte rückten kurz vor 11 Uhr zum Altenheim in der Tuchrahmstraße in der Oberstadt aus. Die Feuerwehr wurde wegen einer rauchenden Kaffeemaschine in der Teeküche im zweiten Obergeschoss alarmiert, teilte Feuerwehrkommandant Manuel Suhr vor Ort mit.

Der Hausmeister brachte die Maschine nach draußen und öffnete die Fenster, damit der Rauch abziehen konnte. "Ein Eingreifen der Feuerwehr vor Ort war somit nicht notwendig", so Suhr. Nachdem die Örtlichkeit von den Einsatzkräften kontrolliert wurde, zog die Feuerwehr wieder ab. Fünf Fahrzeuge und 28 Einsatzkräfte waren im Einsatz.