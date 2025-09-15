Einsatz in Niedereggenen: Neuer Sicherheitszaun bietet Kindern Schutz

1 Im Einsatz (v.l.): Timo Hemmer, Pascal Hollenwäger, Benjamin Kaiser und Robin Ströbele samt kleinen Helfern Foto: Herbert Schumacher Freiwillige haben am Spielplatz in Niedereggenen einen Zaun errichtet.







Die schon länger geplante Maßnahme, beim Kinderspielplatz zwischen dem neuen Grundschulgebäude und dem Feuerwehrhaus einen Sicherheitszaun anzubringen, wurde nun umgesetzt – nordseits entlang des Spielplatzes, wo die viel befahrene Straße direkt angrenzend vorbeiführt. Dieses Vorhaben ist nach Aussage von Ortsvorsteher und Gemeinderat Timo Hemmer nun doch möglich geworden, indem die Kommune die Materialkosten übernommen habe, die Realisierung selbst jedoch mit Hilfe von Freiwilligen erfolgt sei. Andernfalls, sagte Hemmer, hätte diese Maßnahme einige tausend Euro verschlungen.