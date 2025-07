Einsatz in Müllheim: Geschirrspüler gerät in Brand

1 Die Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Beatrice Ehrlich Die Feuerwehr löschte die Flammen.







Rauch in der Küche eines Wohnhauses ist der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstag gegen 2.10 Uhr gemeldet worden. Auch seien Flammen zu sehen. Vor Ort wurde festgestellt, dass in der Küche eines Wohnanwesens ein Geschirrspüler in Brand geraten war, teilt die Polizei mit. Vermutlich durch einen technischen Defekt war die Unterseite des Geräts in Flammen geraten, die im Begriff waren, auf Schränke der Küche überzugreifen. Die Feuerwehr griff umgehend ein und konnte so verhindern, dass Personen verletzt wurden oder Teile des Küchenmobiliars in Brand gerieten. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. Alle Bewohner konnten nach Ende der Löscharbeiten wieder zurück in das Gebäude.