„Ältere Dame untergegangen“ – so hat der Text der Alarmierung an Feuerwehr, Rotes Kreuz und die DLRG am Sonntagmittag gelautet. Die Einsatzkräfte handelten schnell und waren bereits kurz darauf am Stausee Oberdigisheim, wo die fieberhafte Suche nach einer 85-jährigen Albstädterin begann.