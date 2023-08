An dem Polizeieinsatz in Dornhan-Marschalkenzimmern am Mittwochmorgen war kein Sondereinsatzkommando beteiligt. Das hat das Polizeipräsidium in Konstanz unserer Redaktion auf erneute Nachfrage mitgeteilt.

Vernichtung von Beweismitteln sollte verhindert werden

Anwohner in Marschalkenzimmern hatten am Mittwoch beobachtet, dass Kräfte der Polizei zu einem Gebäude in der Hauptstraße anrückten. Es habe sich bei dem Einsatz jedoch um eine ganz normale Hausdurchsuchung der Kriminalpolizei gehandelt, teilte Polizeisprecherin Nicole Minge vom Präsidium in Konstanz unserer Redaktion mit. In diesem speziellen Fall habe die Kripo vorbeugend zusätzliche bewaffnete Kräfte hinzugezogen. Diese hätten aber lediglich die Aufgabe gehabt, die Vernichtung von Beweismitteln zu verhindern.

Nähere Angaben dazu, um welche mutmaßliche Straftat es bei dem Einsatz ging, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen auch auf Nachfrage noch nicht machen. Es wurde vorläufig lediglich mitgeteilt, dass die Ermittlungen aktuell noch laufen.