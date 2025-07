Einsatz in Malsburg-Marzell: Brand in Wohnhaus

Brand in Wohnhaus

Einsatz in Malsburg-Marzell

Die Feuerwehr musste zu einem Wohnhausbrand ausrücken. (Symbolbild)







Die Freiwillige Feuerwehr Malsburg-Marzell wurde am Freitag gegen 13.30 Uhr zu einem Gebäudebrand in den Ortsteil Vogelbach gerufen, heißt es in einer Polizeimeldung. Es konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Gebäudes festgestellt werden. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache oder zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, heißt es abschließend.