Einsatz in London Maren Conzelmann aus Albstadt hilft obdachlosen Kriegsveteranen

Der Tagesabschluss wird kreativ gestaltet: "Das Programm abends ist vielfältig. Von Fernsehabenden bis zu Bingospielen ist alles dabei." Die anfallenden Aufgaben verteilen sich auf mehrere Schultern.

Manche Dialekte kamen der Schwäbin erst einmal spanisch vor

Neben Maren Conzelmann sind noch vier weitere Freiwillige im Haus aktiv. Da haben gute Englischkenntnisse natürlich höchste Priorität. "Englisch hat schon in der Schule zu meinen Lieblingsfächern gehört." Das kann man wohl so sagen: Die Kommunkationsprüfung im Rahmen des Abiturs schloss die Truchtelfingerin mit der Höchstpunktzahl ab. Aber: "Anfangs musste ich mich an die verschiedenen Dialekte erst gewöhnen und teilweise fielen Wörter, die ich schlicht und einfach nicht kannte." Aber mit der Zeit pendele sich auch das ein. Der Schwabe sei es schließlich gewohnt, nicht verstanden zu werden, fügt Conzelmann scherzhaft an: "Ein anderer Friedensdienstler stammt aus Köln und hat mein Schwäbisch auch nicht auf Anhieb verstanden." Im Haus werde sowieso hauptsächlich Englisch gesprochen.

Je eine Schicht pro Tag leiste die junge Truchtelfingerin – da bleibt freilich auch noch Zeit für "Sightseeing". Vor dem Ernst des Lebens wolle sie "einfach noch die Welt erkunden" – und wo könne man das besser als in Englands Hauptstadt? Vor dem erneuten Lockdown hatte die Abiturientin einige Museen und Parks besucht und das Bus- und Bahnticket, das ASF kostenlos ausstellt – es kostest 160 Pfund pro Monat – kräftig genutzt. "Die National Gallery und das British Museum, aber auch die verschiedenen Viertel habe ich schon besucht."

Ihr Interesse für Geschichte kommt nicht zu kurz. Dabei spiele auch ihre Partnerorganisation eine wichtige Rolle. Diese hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Geschädigte des Nationalsozialismus zu stärken – für Maren Conzelmnann eine wichtige Aufgabe: "Rechtsextremismus nimmt immer mehr zu, und ich will dazu beitragen, dass diese Entwicklung gestoppt wird. Auch das Erinnern an die Opfer des Zweiten Weltkrieges war ein zentraler Punkt, warum ich mich nach der Schule für diesen Posten beworben habe."

Was denken andere Nationen über die Deutschen?

Darum habe sie sich auch genau diese Organisation ausgesucht. ­In Kooperation mit der "Association of Jewish Refugees" (AJR) – der Vereinigung jüdischer Flüchtlinge – sei ein Austausch mit Überlebenden des Holocaust geplant – Corona mache diese Treffen mit Risikopatienten im Moment aber unmöglich. "Wir sind die letzte Generation, die mit Zeitzeugen sprechen kann", unterstreicht Conzelmann die Bedeutung dieses Austausches. Sie bekomme neue Perspektiven aufgezeigt und wundere sich, was andere Nationen von den Deutschen und ihrem Verhalten im Zweiten Weltkrieg denken. "Meine Mitbewohnerin kommt aus Polen, und sie erzählt, dass in den dortigen Schulen ganz andere Ansichten gelehrt werden."

Sie sei aber froh, dass es mit dem Auslandsaufenthalt überhaupt geklappt hat: "Viele Organisationen haben für dieses Jahr wegen der Pandemie Auslandsreisen abgesagt. Zum Glück macht ASF das anders." Zwar kann sie momentan ihre Familie zu Hause nicht besuchen, weil Quarantänevorschriften eine wahre Odyssee zur Folge hätten. Sie hofft dennoch, dass ihre Familie sie mal in London besuchen kommt.

Denn: Eines vermisst sie an der Heimat: "Die Natur geht in der Stadt etwas unter. Immerhin gibt es Parks, in denen auch etwas Grünes wächst." Der Londonbesuch ist bis Ende August nächsten Jahres geplant.

In 13 Ländern begleiten ASF-Freiwillige sozial-benachteiligte Menschen

Was kommt danach? "Mein Wunsch ist es, Psychologie zu studieren." Wie, wann und wo, stehe aber noch in den Sternen – jetzt gilt es erst mal, Obdachlose zu unterstützen und – spätestens nach dem Lockdown – Londons ganzes Flair zu genießen.

Die "Aktion Sühnezeichen Friedensdienst" hat sich die Entschädigung der Opfer des Nazi-Regimes auf die Fahnen geschrieben. In 13 Ländern begleiten ASF-Freiwillige sozial-benachteiligte Menschen, um Rassismus und Antisemitismus entgegenzutreten. Die Organisation mit Sitz in Berlin will die historische Schuld der Deutschen versöhnen. Alljährlich werden auf Seminaren ausgebildete Freiwillige ins Ausland geschickt. Diese leisten nicht nur Hilfsdienst – ASF bietet im Rahmen der Auslandsaufenthalte auch interessante Hintergründe zu geschichtlichen Themen, etwa durch den Besuch bei Holocaust-Überlebenden.