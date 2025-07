Einsatz in Lörrach: Küchenbrand in Wohnhaus

1 Die Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Anja Bertsch Die Küche wurde durch den Brand zerstört.







Link kopiert



Der Feuerwehr wurde am Dienstag kurz nach 21 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Hirschbergweg mitgeteilt. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des Mehrfamilienhauses. Zwei Bewohner wurden mit einer Brandfluchthaube aus dem Haus gerettet. Brandausbruchsstelle war in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Küche wurde durch den Brand zerstört. Die übrigen Zimmer und das Mobiliar sind durch Rußablagerungen nicht mehr nutzbar, teilt die Polizei mit. Ursache für den Brand könnte ein technischer Defekt an einem elektrischen Gerät gewesen sein. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung, die zu dieser Zeit nicht zuhause war, konnte bei Bekannten unterkommen. Fünf Bewohner des Hauses wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Eine Nachbarin wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei war auch das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz.