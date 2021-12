Einsatz in Leidringen

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Bei einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Lilienstraße in Leidringen sind mehrere zehntausend Euro Sachschaden entstanden.















Rosenfeld-Leidringen - Gegen 23.30 Uhr ist dort ein Spänesauger an einer Fräsmaschine in Brand geraten. Die Bewohner konnten das Haus, in dem es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war, verlassen und wurden vom Rettungsdienst untersucht. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr, die mit rund 65 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden bei mehreren zehntausend Euro liegen.