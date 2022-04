11 Teilweise mit Amokausrüstung ausgestattet sichert die Polizei das Mehrfamilienhaus in Königsfeld, in dem ein offenbar psychisch auffälliger Mann für eine Bedrohungslage sorgte. Foto: Eich

Ein offenbar psychisch auffälliger Mann hat am Montagabend in Königsfeld einen größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Er hatte in einem Mehrfamilienhaus Benzin verschüttet und Nachbarn bedroht. Die Polizei konnte die mutmaßliche Bedrohungslage klären und die Person vorläufig festnehmen.















Königsfeld – Abendliche Aufregung im Kurort: Wegen einer drohenden Eskalation in einem Mehrfamilienhaus in der Veilstraße mussten am Montag gegen 22 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte ausrücken. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht gegenüber dem Schwarzwälder Boten bestätigte, hatte ein Anrufer die Integrierte Leitstelle alarmiert, weil ein Nachbar aus demselben Haus Benzin verschüttete und die Anwohner bedrohte.

Feuerwehr kommt als Vorsichtsmaßnahme hinzu

Die Leitstelle informierte daraufhin die Polizei über die mutmaßliche Bedrohungslage, woraufhin mehrere Streifen die Örtlichkeit anfuhren. Darüber hinaus wurde als Vorsichtsmaßnahme die Feuerwehr und der Rettungsdienst hinzugerufen.

Teilweise mit Amokausrüstung ausgestattet sicherten und umstellten die Beamten das Gebäude, in dem sich der vermutlich psychisch angeschlagene Mann aufhielt.

Polizei muss Pfefferspray einsetzen

Währenddessen bauten rund 25 Kräfte der Feuerwehr, die sich in sicherem Abstand zum Einsatzort positioniert hatten, eine Wasserversorgung auf, um im Ernstfall zugleich zur Brandbekämpfung über gehen zu können.

So weit kam es jedoch nicht: Nach kurzer Zeit konnte die Polizei den Mann – auch mit Einsatz von Pfefferspray – überwältigen und die Lage so klären. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach dem Einsatz musste ein Beamter aufgrund des Reizgases vom Rettungsdienst kurzzeitig behandelt werden.

Hintergründe liegen noch im Dunkeln

Zu den Hintergründen konnte der Polizeisprecher bislang keine Angaben machen. Die Feuerwehr belüftete anschließend das Gebäude und nahm das Benzin auf.