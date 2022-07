1 Zu einem größeren Polizeieinsatz kommt es in Königsfeld. Hintergrund sind Familienstreitigkeiten. Foto: Rene Ruprecht

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in Königsfeld. Hintergrund waren familiäre Streitigkeiten, die lautstark ausgetragen wurden.















Königsfeld - Ein Ex-Mann hatte am Donnerstagmittag seine frühere Frau aufgesucht. Dabei sei es zu einer "Bedrohungslage" gekommen, informiert Joachim Kleiser vom Polizeiführungs- und Lagezentrum in Konstanz. Wobei Kleiser nicht mitteilen wollte, in welcher Weise der Ex-Mann die Frau bedrohte. Es sei aber niemand verletzt worden. Der Ex-Mann sei wieder gegangen.

Am Abend hätten dann Angehörige der Frau den Mann in seiner Wohnung in Königsfeld zur Rede stellen wollen. Dabei sei es zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen. Eine Bewohnerin, die ebenfalls im Haus wohnt, habe die Polizei verständigt. Diese sei mit mehreren Streifen vor Ort gewesen. Aber, so Kleiser, beim Eintreffen der Polizei seien die Angehörigen bereits wieder verschwunden gewesen. Die Polizei werde nun im Zuge der weiteren Ermittlungen Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen und die Hintergründe klären. Soweit der Polizei bekannt ist, sei auch bei der abendlichen Auseinandersetzung niemand zu Schaden gekommen.