Einsatz in Kleinwildbad: Feuerwehr rettet gestürzten Radfahrer aus unwegsamen Gelände

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag bei Kleinwildbad gestürzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten aus, um den Mann zu retten.
Der Mann ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Pedelec in der Nähe von Kleinwildbad unterwegs gewesen. In der Nähe des Café Badhaus ist der Mann zwischen Bahndamm und Flussbett der Nagold gegen 14 Uhr gestürzt, teilte Einsatzleiter Marcus Frank auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Frank ist Kommandant der Feuerwehr Calw. Der Radfahrer befand sich in unwegsamem Gelände in einer hilflosen Lage, so Frank.