Einsatz in Kleinwildbad: Feuerwehr rettet gestürzten Radfahrer aus unwegsamen Gelände

Der Mann ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Pedelec in der Nähe von Kleinwildbad unterwegs gewesen. In der Nähe des Café Badhaus ist der Mann zwischen Bahndamm und Flussbett der Nagold gegen 14 Uhr gestürzt, teilte Einsatzleiter Marcus Frank auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Frank ist Kommandant der Feuerwehr Calw. Der Radfahrer befand sich in unwegsamem Gelände in einer hilflosen Lage, so Frank.

Mit Schlauchboot über Fluss Die Betreiber des Cafés bemerkten den Radfahrer und alarmierten die Rettungskräfte. Zwei Feuerwehrleute trugen Überlebensanzüge. Sie retteten den Fahrradfahrer auf dem Fußweg. Das Material zur Rettung des Mannes transportierten sie mit dem Schlauchboot über den Fluss. Der Rettungsdienst untersuchte den Mann. „Er ist nicht verletzt“, teilte Frank mit. Er konnte nach Hause entlassen werden. Die Feuerwehr Calw war mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, die Feuerwehr Bad Liebenzell mit einem Fahrzeug und drei Feuerwehrleuten am Einsatzort. Auch die Polizei war vor Ort.