Einsatz in Jungingen: Feuerwehr löscht Brand bei Firma Riester

1 Zu einem nächtlichen Einsatz musste die Feuerwehr in Jungingen ausrücken. Foto: Marijan Murat/dpa

Mitten in der Nacht gab es am Montag einen Feueralarm bei einem der größten Unternehmen in Jungingen. Neben 15 Feuerwehrleuten waren auch der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugbesatzungen vor Ort.









Zu einem Feuer bei der Firma Rudolf Riester sind am Montagmorgen mehrere Einsatzkräfte in die Bruckstraße ausgerückt. Gegen 2.45 Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei von der Brandmeldeanlage alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten anrückte, konnte den Brand in einer Werkstatt schnell lokalisieren und rasch löschen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen: Entsprechend konnte das Feuer nicht auf das Gebäude übergreifen.