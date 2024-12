Burladinger Weihnacht „Eine tolle Tradition an Heiligabend“

Seit jeher gehört Musik in die Weihnachtszeit. Und in Burladingen ganz besonders. Denn an jedem Heiligabend ziehen Gruppen der Burladinger Stadtkapelle in der Kernstadt von Haus zu Haus und lassen die Ohrwürmer erklingen.