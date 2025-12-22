Einsatz in Jettingen: Darum musste die Kaufland-Filiale evakuiert werden

Alarm geschlagen wurde am frühen Montagabend im Jettinger Kaufland. Der Supermarkt musste geräumt werden. Das war der Grund.

Das Kaufland in Jettingen musste am Montagabend, etwa um 17 Uhr, vollständig geräumt werden.

Etwa um viertel vor fünf am Abend wurde Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandalarms alarmiert. Die Kunden des Supermarktes mussten das Gebäude verlassen.

Der Grund für den Einsatz war schnell gefunden: ein Defekt an der Sprinkleranlage. „Nichts großes“, heißt es von Feuerwehr und Polizei. Verletzt wurde niemand.

Bereits um zwanzig vor sechs war bis auf ein einsames Feuerwehrauto mit Warnblinker auf dem Parkplatz nichts mehr vom Einsatz zu bemerken und die Kunden konnten wie gewohnt ihre Einkäufe machen.