Einsatz in Hüfingen

1 Die Feuerwehr findet ein völlig entkräftetes Tier vor. Doch die Einsatzkräfte können den Storch befreien. Foto: FFW Hüfingen/Jürgen Filipiak Das Tier verfängt sich im Schneefanggitter eines Dachs und kommt aus eigener Kraft nicht mehr los. Nun wird es aufgepäppelt







Verzweifelt versucht der völlig erschöpfte Storch, sich selbst zu befreien und sicher von einem Dach in der Rote-Kreuz-Straße in der Hüfinger Stadtmitte zu kommen. Doch alleine packt es das junge Tier auch nach mehreren Versuchen einfach nicht. Daher muss die Feuerwehr in den Abendstunden selbst beherzt eingreifen.