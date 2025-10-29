Einsatz in Horb: Auto bleibt nach Unfall auf Dach liegen

1 Bei einem Unfall unterhalb des Rauschbarts musste die Polizei den Verkehr regeln. Foto: Christof Schülke Von der Fahrbahn abgekommen: Bei einem Unfall unterhalb des Rauschbarts in Horb konnte sich der Fahrer leicht verletzt retten.







Zwischen der Kernstadt und dem Rauschbart kam es am Mittwoch um die Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall. Außer dem Autofahrer selbst gab es keine weiteren Beteiligten. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem VW aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und auf den mit Gras bewachsenen Seitenstreifen geraten. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das umkippte und auf dem Seitenstreifen auf dem Dach liegen blieb.