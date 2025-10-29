Einsatz in Horb: Auto bleibt nach Unfall auf Dach liegen
Bei einem Unfall unterhalb des Rauschbarts musste die Polizei den Verkehr regeln. Foto: Christof Schülke

Von der Fahrbahn abgekommen: Bei einem Unfall unterhalb des Rauschbarts in Horb konnte sich der Fahrer leicht verletzt retten.

Zwischen der Kernstadt und dem Rauschbart kam es am Mittwoch um die Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall. Außer dem Autofahrer selbst gab es keine weiteren Beteiligten. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem VW aus bislang ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und auf den mit Gras bewachsenen Seitenstreifen geraten. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das umkippte und auf dem Seitenstreifen auf dem Dach liegen blieb.

 
Ein Abschleppdienst stellte das Fahrzeug wieder auf die Räder. Foto: Christof Schülke

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto retten. Er wurde augenscheinlich nur leicht verletzt, vorsichtshalber aber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sicherte die Unfallstelle und regelte den Verkehr. Gegen 14 Uhr kam ein Abschleppfahrzeug und stellte das umgekippte Auto wieder auf. Zwischenzeitlich hatte sich in beide Richtungen ein Stau gebildet, doch ab 14.14 Uhr war die Straße wieder frei.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

 