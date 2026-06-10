Einsatz in Hochmössingen: Nach Vandalismus – Grillhütte auf Vordermann gebracht
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Unter anderem wurden die Sitzbänke und der Tisch in der Grillhütte neu gestrichen. Foto: „Hochmössingen aktiv“

Nach Vandalismus in der Grillhütte im Gewann Gäßle sorgt die Bürgeraktion „Hochmössingen aktiv“ wieder für Ordnung.

So wurden die Sitzbänke und der Tisch in der Grillhütte neu gestrichen. Mehrere, mutwillig beschädigte Bretter seien ebenfalls ausgetauscht worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Am 1. Mai sei auch die Glasscheibe in der Grillhütte mutwillig zerstört worden, weswegen eine neue Scheibe eingesetzt werden musste. Alle Akteure hoffen nun, dass die Grillhütte künftig von mutwilligen Beschädigungen verschont bleibt, heißt es in der Mitteilung.

 

Aktuell seien mehrere Helfer von „Hochmössingen aktiv“ dabei, alle 38 öffentlichen Sitzbänke im Dorf und auf der Gemarkung zu säubern oder notfalls zu streichen. Sitzbänke im Wald oder am Waldtrauf würden bei Bedarf auch entsprechend freigeschnitten.

Damit will die Bürgeraktion dazu beitragen dass Wanderer und Spaziergänger entlang der Hochmössinger Wanderwege und in der Ortslage auf gut gepflegten Sitzbänken eine Rast einlegen können.

 