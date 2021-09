Psychiatrische Klinik in Weinsberg Vier Gefangene flüchten – Polizei warnt Bevölkerung

Vier Gefangene flüchten in der Nacht zum Donnerstag aus dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg. Da die Männer als gefährlich gelten, warnt die Polizei die Bevölkerung sowie die Verkehrsteilnehmer.