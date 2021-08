1 Die Feuerwehr rückte aus. Foto: Wegner

Etwas zu heiß eingestellt war der Toaster in einer Wohnküche bei der Stiftung St. Franziskus in Heiligenbronn am Mittwoch gegen 18.30 Uhr.

Schramberg - Beinahe täglich ist eine der Feuerwehrabteilungen in der Stadt Schramberg im Einsatz: Am Mittwoch waren es Heiligenbronn und Sulgen sowie die Drehleiter aus Schramberg, die zu einem Brandmeldealarm in die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn ausrückten. Zu löschen gab es glücklicherweise nichts: Eine Brotscheibe, die etwas zu heftig getoastet worden war, hatte für so viel Rauch gesorgt, dass der Melder in dem Wohngebäude auslöste. Während die Feuerwehrkräfte schnell wieder abrücken konnten, ging es für den ebenfalls anwesenden Rettungsdienst gleich mit Sondersignal weiter – zu einem Notfalleinsatz.Foto: Wegner