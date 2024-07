Einsatz in Hechingen

1 Die Polizei wurde auf Schüsse aus einer Schreckschuss-Waffe aufmerksam gemacht. (Symbolbild) Foto: dpa-Zentralbild/dp/Oliver Killig

In Hechingen hat ein 19-Jähriger am Samstag mutmaßlich mit einer Waffe geschossen und ist danach vor der Polizei geflohen.









Ein 19-Jähriger soll am Samstagnachmittag in Hechingen mit einer Schreckschuss-Waffe geschossen haben, erklärt die Polizei in einer Mitteilung.