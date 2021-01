Einsatz in Hechingen Feuerwehr löscht brennendes Auto

Im Grunde ist es unglaublich, was für einen massiven Brand so ein kleines Auto auslösen kann. Der erste Einsatzzug der Hechinger Feuerwehr spritzte minutenlang ein spezielles Wasser-Löschschaumgemisch in das Auto, bis die dichte Wolke aus Brandabgasen und Dampf fadenscheiniger wurde und einen Blick auf das Geschehen zuließ. Schnell wurde dann auch klar, dass die hier eng zusammengebauten Gebäude – eines davon mit offen liegendem Fachwerk – kaum etwas abgekriegt haben. Schnell traf ein zweites Löschfahrzeug ein, von dem aus von der Starzel her der Gasthof Bären abgesichert wurde. Das Feuer hatte hier zwar eng am Haus gewütet, ein Übergreifen aber konnte so verhindert werden.

Nach 20 Minuten war alles vorbei, vom Auto war nur noch das ausgeglühte Blech übrig. "Die Karre hat mir immer nur Ärger gemacht" schimpfte ein junger Mann in sein Handy, offenbar der Besitzer. Er muss sich nun nach einem neuen Auto umschauen.