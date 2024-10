Einsatz in Hailfingen

1 Eine verrauchte Wohnung hat in Hailfingen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Alexander Fox | PlaNet Fox

Schlimmeres verhindert haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Samstag in Hailfingen. Ein 80-jähriger Mann hatte Rauch aus seinem Kamin bemerkt, war dann aber mit seinem Rollstuhl gestürzt.









Link kopiert



Starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Spielbergstraße in Hailfingen hat am Samstagmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt.