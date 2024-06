1 Im Birkenweg in Haigerloch-Stetten waren Dutzende Fahrzeuge und Einsatzkräfte versammelt. Foto: Kauffmann

Der Dachstuhl eines Wohnhauses am Birkenweg in Haigerloch-Stetten geriet in Brand und sorgte am Donnerstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr.









Die schwüle Hitze ist unerbittlich. Schweiß perlt in den Gesichtern der Feuerwehrleute, die in voller Montur im Birkenweg im Einsatz sind. Sie löschen nicht nur den Brand im Dachs tuhl, sondern schlagen am Donnerstag auch wetterbedingt eine Hitzeschlacht, zu der sie gegen 14.40 Uhr alarmiert wurden.