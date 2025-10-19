Einsatz in „Gottes Weinberg“: Katholische Kirchengemeinde Friesenheim dankt 200 Ehrenamtlichen

Die katholische Kirchengemeinde Friesenheim hat seinen mehr als 200 Ehrenamtlichen zwei besondere und emotionale Abende beschert.
Die katholische Kirchengemeinde Friesenheim feierte an zwei Abenden ihre große Helferschar der Ehrenamtlichen mit einem Gottesdienst und einem anschließenden Festmahl im Landgasthof Mühlenhof. Mehr als 350 Einladungen wurden in diesem Jahr in die sechs Pfarreien verschickt. Mehr als 200 Ehrenamtliche nahmen sich – verteilt auf zwei Abende – Zeit und begegneten sich einander über die eigene Pfarreien hinweg. Den Gottesdienst hat der katholische Kirchenchor St. Laurentius aus Friesenheim mit seiner Leiterin und Organistin Rosina Strauß musikalisch gestaltet.