Rauch in Firma lässt Alarmglocken schrillen

Einsatz in Furtwangen

2 Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Freitagabend zur Firma Koepfer in Furtwangen alarmiert worden. Foto: Eich

Rauch im Werk der Firma Koepfer in Furtwangen hat am Freitagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt. Die Ursache wurde schnell gefunden.















Furtwangen - Gegen 21 Uhr hatten die Mitarbeiter des Werks in der Josef-Koepfer-Straße Alarm geschlagen, nachdem eine Rauchentwicklung festgestellt werden konnte.

Über die Integrierte Leitstelle waren in der Folge die Feuerwehr Furtwangen sowie der Rettungsdienst, welcher mit einem Rettungswagen sowie dem First Responder an die Einsatzstelle eilte, alarmiert worden. Kommandant Jochen Löffler: "Als wir ankamen, war die Feuerschutztür verschlossen."

Rauchentwicklung aber keine Hitze

Während eine Löschwasserversorgung aufgebaut wurde, begaben sich die Einsatzkräfte auf Erkundung. Im Werk konnte dabei tatsächlich eine Verrauchung festgestellt werden, "aber ohne Hitzeentwicklung", wie Löffler vor Ort gegenüber unserer Redaktion erklärte.

Die Ursache hierfür konnte im Bereich einer Anlage lokalisiert werden, offenbar war hier ein Filter heiß gelaufen und hatte für Rauch gesorgt. Zu einem Brand kam es glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr belüftete deshalb, nach einer Kontrolle, lediglich die Räume.

Werkleiter ist erleichtert

Bereits nach rund einer halben Stunde konnte Koepfer-Werkleiter Michael Osswald, der an den Einsatzort geeilt war, die zwischenzeitlich evakuierten Mitarbeiter wieder ins Gebäude bitten. "Es ist zum Glück nichts passiert, aber vielen Dank an die Feuerwehr", zeigt er sich erleichtert.