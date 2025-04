Einsatz in Furtwangen

1 Die Freiwillige Feuerwehr rückte zu dem Einsatz mit drei Fahrzeugen und 22 Kräften aus. Foto: Heinz Sauerburger

Ein CO-Warnmelder hat am Dienstagmorgen für einen großen Feuerwehreinsatz in Furtwangen gesorgt. Die Anwohner blieben unversehrt.









Wenn man sich frische Heizpellets zulegt, dann erwartet man nicht unbedingt das Auslösen eines Kohlenstoffmonoxid (CO)-Warnmelders. Am Mittwoch ist jedoch genau das in einem Einfamilienhaus in Furtwangen der Fall gewesen.