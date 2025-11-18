Einsatz in Freudenstadt: Sieben Verletzte durch Reizgas im Schwarzwaldcenter

1 Die Feuerwehr im Einsatz am Schwarzwaldcenter Foto: Carolin Schöffler Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Dienstagnachmittag zum Schwarzwaldcenter in Freudenstadt ausgerückt. Die Polizei berichtet von sieben Verletzten durch Reizgas.







Noch ist unklar, was am Dienstag im Schwarzwaldcenter Freudenstadt vorgefallen ist. Fest steht bisher nur: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 15.15 Uhr zu einem möglichen Gasaustritt alarmiert. Die Feuerwehr Freudenstadt durchsuchte das Gebäude und konnte einen Austritt von Rauch- oder Erdgas schnell ausschließen. Stattdessen soll es sich laut Feuerwehr um Reizgas gehandelt haben.