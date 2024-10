Ein Autofahrer wollte sich am frühen Freitagmorgen in Freudenstadt einer Polizeikontrolle entziehen und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit dem Beamten. Als die Polizisten den Mann verhaftetet, fanden sie in seinem Fahrzeug gestohlene Nummernschilder. Einen Führerschein hatte der Fahrer jedoch nicht dabei.