Einsatz in Fluorn-Winzeln: Übungsalarm im Bruderhaus – Feuerwehr rettet mehrere Personen

Die Freiwillige Feuerwehr Fluorn-Winzeln demonstrierte bei ihrer diesjährigen Hauptübung ihre Schlagkraft und zeigte mehrere Varianten der Personenrettung.
Die Personenrettung aus einem mehrstöckigen Gebäude stand im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Fluorn-Winzeln. Als Übungsobjekt hatte sich die Truppe, zusammen mit der DRK-Ortsgruppe, die Außenstelle des Bruderhauses in der Rötenberger Straße ausgesucht. Angenommen wurde ein Brand, der im Erdgeschoss beginnt und sich über das Treppenhaus zu einem Dachstuhlbrand entwickelt.