Einsatz in Fluorn-Winzeln: Übungsalarm im Bruderhaus – Feuerwehr rettet mehrere Personen

Die Freiwillige Feuerwehr Fluorn-Winzeln demonstrierte bei ihrer diesjährigen Hauptübung ihre Schlagkraft und zeigte mehrere Varianten der Personenrettung.

Die Personenrettung aus einem mehrstöckigen Gebäude stand im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Fluorn-Winzeln. Als Übungsobjekt hatte sich die Truppe, zusammen mit der DRK-Ortsgruppe, die Außenstelle des Bruderhauses in der Rötenberger Straße ausgesucht. Angenommen wurde ein Brand, der im Erdgeschoss beginnt und sich über das Treppenhaus zu einem Dachstuhlbrand entwickelt.

Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten die Zuschauer den Feueralarm aus dem Haus hören. Als der Führungstrupp am Einsatzort eintraf, konnte man beobachten, wie dichter Rauch aus dem Treppenhaus drang. Schnell machten sich die Atemschutzträger bereit für ihren Einsatz. Kurz darauf traf auch die Drehleiter und ein weiteres Feuerwehrfahrzeug am Ort des Geschehens ein.

Mehrere Personen im Haus

Im Haus befanden sich mehrere Personen auf verschiedenen Stockwerken. Mit der Drehleiter wurde zunächst ein geöffnetes Fenster im oberen Stockwerk angesteuert. Auf diese Weise konnte gleich die erste Person gerettet und sicher nach unten transportiert werden. Auch auf den weiteren Etagen wurden Personen mittels der Drehleiter befreit. Die Geretteten wurden jeweils dem DRK zur weiteren Versorgung übergeben.

Steckleitern im Einsatz

Die Einsatzkräfte handelten dabei zügig und zielgerichtet. „Schnelles und sicheres Handeln bei einem Ernstfall in solch einer Lage muss mit den Bewohnern trainiert sein“, erklärte Kommandant und Einsatzleiter Wolfgang Heim im Vorfeld der Übung.

Während von der Straßenseite her die Drehleiter zum Einsatz kam, waren es im hinteren Teil des Gebäudes die Steckleitern. Auch dieser Einsatz verlief sehr zügig und effektiv.

Attrappen im Sprungretter

Eine weitere Möglichkeit der Personenrettung stellt der sogenannte Sprungretter dar. In Windeseile wurde das aufblasbare Polster aufgebaut und an der Hauswand platziert. Statt „echten“ Menschen durften stellvertretend zwei Attrappen aus dem Fenster „springen“ und sicher im weichen Polster landen.

Für die Löschversorgung wurde für den Erstangriff das Löschwasser aus dem Ortsnetz entnommen. Für mehr Löschwasser wurde bei dem Szenario eine Schlauchleitung vom Heimbach aufgebaut. Der Löschangriff erfolgte sowohl seitlich des Gebäudes als auch von oben über die Drehleiter.

Zahlreiche Zuschauer beim Geschehen

Zahlreiche junge und ältere Zuschauer verfolgten das Geschehen, darunter auch Bürgermeister Rainer Betschner und Mitglieder der Verwaltung und des Gemeinderats. Auch das Wetter spielte gut mit. Der Himmel klarte während der Übung auf.