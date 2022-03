Einsatz in Fluorn-Winzeln

1 Die Polizei rückte wegen eines Streits zu einem Einsatz in Fluorn-Winzeln aus. Foto: Pleul

Wegen eines Streits musste die Polizei am Dienstagabend zu einem Einsatz in Fluorn-Winzeln ausrücken. Vier Gäste waren in einem Gasthaus aneinander geraten.















Fluorn-Winzeln - Eine Frau wurde ersten Ermittlungen zufolge von zwei Männern und einer weiteren Frau an den Haaren gezogen und geohrfeigt. Sie flüchtete laut Polizei in die Nachbarschaft und machte dort auf sich aufmerksam. Was der genaue Hintergrund des Streits war, steht noch nicht fest. Die Beteiligten müssen zuerst mit einem Dolmetscher genau vernommen werden.