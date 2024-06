1 Die Bundespolizei ermittelt in der Horber Flüchtlingsunterkunft wegen Schleuserkriminalität. Foto: Jürgen Lück

Ein großer Polizeieinsatz an der Horber Flüchtlingsunterkunft verunsichert am Dienstag Anwohner. Öffentlich bekannt macht die Polizei den Einsatz nicht. Recherchen unserer Redaktion ergeben, dass die Bundespolizei in Horb gegen Schleuser ermittelt.









Eine besorgte Horberin wendet sich mit einer Nachricht an unsere Redaktion: Ein großer Einsatz habe am Dienstagmorgen an der Horber Flüchtlingsunterkunft stattgefunden. Sie habe sechs Mannschaftswagen der Polizei und einen Bus in Zivil gesehen. Sie wundert sich, warum über das große Polizeiaufgebot nichts öffentlich wird.