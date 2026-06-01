Einsatz in Feuerbach: Sie retten bis zu neun Rehkitze am Tag vor dem Mähwerk

Katharina Bürgin aus Feuerbach und Romy Krauss vom Käsacker, Ortsteil von Malsburg-Marzell, haben schon viele Rehkitze vor dem Mähtod bewahrt.

Derzeit ist Hochsaison für die ehrenamtlich tätigen Rehkitzretter. Da sind die Nächte kurz, und der Schlaf kommt im Mai und Juni an den meisten Tagen zu kurz. Seit 4 Uhr in diesem Morgen sind die beiden jungen Jägerinnen unterwegs, um Rehkitze mit Hilfe von Drohnen und Wärmebildkamera in den noch nicht gemähten Wiesen aufzuspüren. Denn Rehkitze, die mit bloßem Auge im dichten Gras kaum zu erkennen sind, werden nach dem Füttern von ihren Müttern im Feld abgelegt, um sie vor Füchsen zu verstecken und zu schützen.

Für die 20-jährige Verwaltungsfachangestellte Katharina Bürgin ist es die erste Saison als Drohnenpilotin, während die 37-jährige Romy Krauss, beruflich als kaufmännische Angestellte tätig, bereits vor fünf Jahren, zunächst als Helferin, mit dem Fliegen angefangen hat. Beide besitzen den Drohnenführerschein und beide sind Mitglied im Verein Badische Jäger Lörrach.

Während Krauss für den Verein über Reviergrenzen hinweg im gesamten Landkreis mit einer Wärmebilddrohne die zu mähenden Wiesen nach den jungen Wildtieren absucht, konzentriert sich Bürgin auf privater Basis mit ihrem 9500 Euro teuren Hightech-Gerät auf das Gebiet Feuerbach. „Das entlastet unseren Verein, dessen acht Drohnenpiloten ohnehin viel zu tun haben im großen Kreisgebiet“, sagt Romy Krauss.

Kein Fluchtinstinkt

In den ersten drei bis vier Lebenswochen haben Rehkitze keinen Fluchtinstinkt, aber einen angeborenen Duck-Reflex. Das heißt, bei drohender Gefahr oder lauten Geräuschen ducken sie sich flach auf den Boden und verharren reglos. Das wird vielen Rehkitzen beim Mähen zum Verhängnis.

Deshalb ist ein gutes Zusammenspiel von Landwirten, Jagdpächtern und Drohnenpiloten so wichtig. Das heißt, die Rehkitzretter sind darauf angewiesen, dass ihnen die Landwirte mitteilen, wann sie die Wiese mähen werden. „Das klappt super. Die Landwirte sind kooperativ“, freut sich Romy Krauss, und Katharina Bürgin fügt hinzu: „Am Abend vor der Mahd bekommen wir die Flurstückdaten mitgeteilt, so dass wir die Drohne bereits programmieren und am nächsten Tag im Morgengrauen loslegen können.“ In Feuerbach, wo jeder jeden kenne, funktioniere das bestens.

Ein vor dem Mähwerk gerettetes Rehkitz – die Tiere dürfen auf keinen Fall mit bloßen Händen angefasst werden. Foto: Romy Krauss

Je kühler der Boden, desto größer sind die Erfolgsaussichten, mit der Wärmebildkamera Rehkitze aufspüren zu können. Denn wenn der Boden aufheizt, verschwimmen die Konturen. Deshalb sind die Rehkitzretter in der Regel zwischen 4 und 8 Uhr, je nach Auftragslage, im Einsatz – im Ausnahmefall, je nach Wetter und Temperatur, auch mal bis 9 Uhr. Hinzu kommen auch noch vereinzelt Flüge am Abend.

Heger und Pfleger

Die Rehkitzrettung ist zeitintensiv. „Privat kann man im Mai und Juni nichts planen“, sagt Krauss, während Bürgin feststellt: „Das muss man wollen.“ Aber für die beiden ist ihr kostenloser Einsatz selbstverständlich. „Wir wollen Tierleid vermeiden“, sagen beide Jägerinnen mit Herz unisono zu ihrer Motivation. Sie sind froh, dass sie verständnisvolle Arbeitgeber und Gleitzeit in ihrem jeweiligen Beruf haben.

Bis zu neun Rehkitze an einem Einsatztag haben die Drohnenpilotinnen schon gerettet. Die Suche mit Drohnen ist zuverlässig und erfolgsversprechender gegenüber früher, als Jäger und Helfer über die Felder laufen mussten, um die Tiere aufzuspüren. Heute werden dank moderner Drohnentechnik rund 95 Prozent der Rehkitze gerettet.

Ein Drohnenpilot hat immer zwei Helfer zur Seite. Einer an diesem Morgen ist der 22-jährige Justus Pagenstert, der derzeit in Bonn eine Ausbildung zum Physiotherapeuten macht, selbst Jäger ist und an den Wochenenden bei seinem Onkel in Schliengen mitunter auf die Jagd geht. „Wir Jäger sind Heger und Pfleger. Wir nehmen nicht nur Leben, sondern schützen und retten Leben“, sagt Justus Pagenstert.

Hell leuchtende Punkte

Auch Katharina Bürgin und Romy Krauss betonen ihre Naturverbundenheit. Man unterstütze die Landwirtschaft, indem versucht werde, Wildschäden gering zu halten, Bäume zu schützen und den Lebensraum für die Wildtiere zu erhalten. Alle drei sind aus Liebe zur Natur und zum Tier, wie sie sagen, als Rehkitzretter im Einsatz.

Während die Drohne mit Wärmebildtechnik über das Feld steuert, um Rehkitze aufzuspüren, können die Aufnahmen auf dem Monitor am Boden verfolgt und ausgewertet werden. Sind hell leuchtende Punkte zu sehen, dann sind meistens Rehkitze geortet worden. Dann machen sich zwei Helfer in Einmalhandschuhen und mit einer Box zu dem auf dem Feld lokalisierten Punkt auf. „Das Kitz darf nicht bloßen Händen angefasst werden, sonst wird es von der Rehgeiß verstoßen“, klärt Krauss auf.

Unsere Empfehlung für Sie Technik für Tierschutz in Lörrach Wie Drohnen das Leben von Rehkitzen retten Im hohen Gras sind Rehkitze für Landwirte kaum zu sehen. Drohnen sollen die Jungtiere vor den Mähmaschinen retten. Von Lörrach aus werden in Südbaden Einsätze koordiniert.

Wenn das Rehkitz in die Box gesetzt ist, wird diese maximal für drei bis vier Stunden an den Feldrand gestellt, bis die Wiese gemäht ist. Danach wird das Rehkitz ausgesetzt, und die Geiß holt es dann wieder ab.

Drohneneinsätze anmelden

Der Kreisverein Badische Jäger Lörrach kooperiert eng mit der Rehkitzrettung Südbaden. Wer einen Drohneneinsatz benötigt, kann dies unter Tel. 07627/62794 36 anmelden.