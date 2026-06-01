Einsatz in Feuerbach: Sie retten bis zu neun Rehkitze am Tag vor dem Mähwerk

Katharina Bürgin aus Feuerbach und Romy Krauss vom Käsacker, Ortsteil von Malsburg-Marzell, haben schon viele Rehkitze vor dem Mähtod bewahrt.
Derzeit ist Hochsaison für die ehrenamtlich tätigen Rehkitzretter. Da sind die Nächte kurz, und der Schlaf kommt im Mai und Juni an den meisten Tagen zu kurz. Seit 4 Uhr in diesem Morgen sind die beiden jungen Jägerinnen unterwegs, um Rehkitze mit Hilfe von Drohnen und Wärmebildkamera in den noch nicht gemähten Wiesen aufzuspüren. Denn Rehkitze, die mit bloßem Auge im dichten Gras kaum zu erkennen sind, werden nach dem Füttern von ihren Müttern im Feld abgelegt, um sie vor Füchsen zu verstecken und zu schützen.