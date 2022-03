1 Die Feuerwehr rückte am Montagabend in die Gartenstraße in Feckenhausen aus. Foto: Riedlinger

Mit der Meldung 3 "unklare Rauchentwicklung" wurde am Montagabend in Feckenhausen die Feuerwehr alarmiert.















Link kopiert

Rottweil-Feckenhausen - Die Rettungskräfte rückten sofort in die Gartenstraße aus, denn das kann allerhand bis hin zum Wohnungsbrand heißen. Sicherheitshalber waren insgesamt zehn Fahrzeuge inklusive Drehleiter und 52 Mann der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort und bauten einen kompletten zweifachen Löschangriff auf.

Wasser war jedenfalls genügend vorhanden laut Pressesprecher Patrick Kohl. Im Ökonomieteil des Gebäudes war eine leichte Verrauchung festzustellen.

Kein offenes Feuer

Unter Atemschutz wurden Löschkräfte in das Gebäude geschickt, die aber kein offenes Feuer feststellen konnten. Mit dem zuständigen Kaminfeger wurde das Gebäude anschließend begangen.

Er hatte die Kaminanlage erst vor rund zwei Wochen kontrolliert und alles für in Ordnung befunden. Er öffnete alle vorhandenen Lüftungsklappen und vermutete, dass das am späten Nachmittag im Kamin entzündete Feuer an der Rauchentwicklung schuldig war. Es war aber im Kamin kein Glanzruß feststellbar.

Vermutlich hatte die starke Sonneneinstrahlung von oben in den Kamin eine Art Hitzeglocke gebildet und verhindert, dass der Rauch nach oben abziehen konnte. Dadurch bildete sich ein Rückstau, und der Rauch gelangte so in das Ökonomieteil des Gebäudes, was eine starke Rauchentwicklung und damit den Alarm mit Feuerwehreinsatz zur Folge hatte.

Lieber so als ein Vollbrand des Gebäudes - "jetzt hatten wir halt eine Feuerwehrübung in Feckenhausen", scherzten die Floriansjünger, denen die Erleichterung ins Gesicht geschrieben stand.