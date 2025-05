Einsatz in Ergenzingen

1 Die Feuerwehr ist in Rottenburg ausgerückt. (Symbolfoto) Foto: © Michael Stifter –stock.adobe.com Die Feuerwehr ist in Rottenburg-Ergenzingen zu einem Küchenbrand alarmiert worden. Die Bewohner wurden evakuiert.







Zum Brand in einer Küche sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagnachmittag in die Keuperstraße nach Ergenzingen gerufen worden.