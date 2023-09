Wegen eines in Brand geratenen Wasserkochers ist die Feuerwehr am Mittwochabend in die Brühlstraße in Epfendorf ausgerückt.

Gegen 19.30 Uhr wurde die Rettungsleitstelle wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Brühlstraße in Epfendorf alarmiert. Dort war in der Küche eines älteren Ehepaares, möglicherweise durch eine Fehlbedienung, ein Wasserkocher in Flammen aufgegangen. Die Folge war nach ersten Informationen vor Ort eine starke Rauchentwicklung.

Da keine weiteren brennbaren Gegenstände in der Nähe waren, griff das Feuer nicht um sich. Eine Nachbarin und das in der betroffenen Wohnung lebende Ehepaar wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

37 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehr Epfendorf mit den Abteilungen Harthausen und Trichtingen war mit insgesamt 37 Einsatzkräften im Einsatz. Auch die Drehleiter aus Oberndorf war vor Ort, musste aber nicht eingesetzt werden. Ersthelfer des Deutschen Roten Kreuzes und der Rettungsdienst waren ebenso wie die Polizei mit mehreren Fahrzeugen am Einsatzort.