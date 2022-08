1 Die Epfendorfer Feuerwehr wurde zu einem Unterstützungseinsatz gerufen. Foto: Comofoto – stock.adobe.com

Die Feuerwehr Epfendorf wurde am Sonntag zu einem Einsatz gerufen, um einen verletzten Wanderer aus unwegsamen Gelände zu retten.















Epfendorf - Gegen 15.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr teilt mit, dass der Wanderer sich in der Schlichemklamm so schwer verletzt hatte, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da sich der Einsatzort mitten in der Klamm befand, riefen die Rettungssanitäter die Feuerwehr zur Unterstützung herbei. Mittels Schleifkorbtrage wurde der Wanderer auf eine befestigte Straße gebracht, wo der Rettungsdienst sich um den Verletzten kümmern konnte. Die Feuerwehr Epfendorf war mit 16 Einsatzkräften vor Ort.