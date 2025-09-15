Einsatz in eigener Sache: Die Oberndorfer brennen für ihr Feuerbratenessen

Wegen der Großbaustelle an der Feuerwache in Oberndorf gibt es dieses Jahr keine große Übung. Doch gibt es für die Bürger dennoch einiges zu entdecken – und zu genießen.
Die imposante Baustelle für den Hochwasserschutz entlang der Austraße hatte zur Entscheidung geführt, diesmal keine Schauübung abzuhalten. Die Besucher kamen dennoch zahlreich, um sich Feuerbraten vom Holzkohlegrill in geselliger Runde schmecken zu lassen. Auch den Stand der Bauarbeiten konnte man bei dieser Gelegenheit in Augenschein nehmen.