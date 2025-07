1 Schon wieder musste die Feuerwehr Ebingen zum Studentenwohnheim ausrücken. Foto: Angelina Nikic Ein Kältemittelleck im Studentenwohnheim hat am frühen Montag-Nachmittag die Feuerwehr alarmiert.







Link kopiert



Am frühen Montagnachmittag ist es in einem Studentenwohnheim in in der Poststraße zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, DRK und Polizei gekommen. Ausgelöst wurde der Alarm durch eine Klimaanlage, aus der Kältemittelflüssigkeit austrat.