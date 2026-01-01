Einsatz in Ebershardt Feuerwehr muss Böller-Brand löschen Matthias Buchner 01.01.2026 - 15:11 Uhr 1 Auch in der Silvesternacht gefordert: die Feuerwehr. Foto: Marijan Murat/dpa Das neue Jahr begann in Eberhardt mit einem Feuerwehr-Einsatz. Link kopiert Die Feuerwehr musste in der Silvester-Nacht nach Ebershardt ausrücken. Kurz nach Mitternacht hatten dort Feuerwerkskörper offenbar eine Hecke in Brand gesetzt. Wie das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Anfrage mitteilte, konnten die Einsatzkräfte die Flammen zügig löschen. Personen- oder Gebäudeschäden waren nicht zu beklagen.