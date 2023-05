Zu einem Fahrzeugbrand musste die Feuerwehr am Freitagabend im Dornhaner Ortsteil Marschalkenzimmern ausrücken. Der Autobesitzer hatte an seinem Wagen zuvor einen Ölwechsel durchgeführt.

Laut Polizeibericht hatte der 26-jährige Fahrzeughalter am Freitagnachmittag an seinem VW Golf 5 einen Ölwechsel durchgeführt. Bei der anschließenden Fahrt verlor das Fahrzeug plötzlich Öl. Nachdem im weiteren Verlauf auch Öl auf die Windschutzscheibe spritzte und die Motorleuchte einen Fehler anzeigte, stellte der junge Mann seinen Golf kurz vor 18 Uhr vor seiner Wohnanschrift in der Marschalkenzimmerner Hauptstraße ab ab.

Unmittelbar danach brach im Motorraum ein Feuer aus. Dieses entwickelte sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr derart, so dass ein angrenzend abgestellter, weiterer VW Golf 6 in Mitleidenschaft gezogen wurde und zu brennen begann. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 20.000 Euro.

Vorwurf: Fahrlässige Brandstiftung

Verletzt wurde niemand. Dennoch muss sich der junge Mann nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Von den freiwilligen Feuerwehren war Dornhan mit zwei Fahrzeugen und acht Kräften, Marschalkenzimmern mit einem Fahrzeug und sechs Kräften und Weiden ebenfalls mit einem Fahrzeug und sechs Kräften vor Ort.