Einsatz in Donaueschingen: Stichflamme aus Gasflasche ruft Feuerwehr auf den Plan

Was die Feuerwehr erwartete, wusste niemand. Nur, dass es gefährlich werden könnte: Mit vier Fahrzeugen, einem kompletten Löschzug, rückte die Feuerwehr Donaueschingen am Donnerstag gegen Abend in Richtung Schluchweg aus. Man habe diese Personal- und Materialstärke aufgrund des Alarmierungsstichworts gewählt, sagte Feuerwehrsprecher Philippe de Surmont. „Gasflasche brennt an Hausfassade“ lasse auf ein höchst gefährliches Szenario schließen.