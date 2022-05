Einsatz in Donaueschingen

1 Ein Hubschrauber der Polizei. Helikopter wie diese werden auch zur Fahndung nach Verdächtigen eingesetzt – so wie im Fall des nächtlichen Fluges über dem Gebiet Buchberg. (Archivfoto) Foto: Trippl

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Hubschrauber sind mit 80 Dezibel extrem laut. Sogar ein startendes Flugzeug erreicht keinen so hohen Lärmpegel. Kaum verwunderlich also, dass es vielen Donaueschingern auffiel, dass in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Hubschrauber über der Stadt kreiste.















Link kopiert

Donaueschingen - Es war ein ziemlich ungewöhnlicher Hubschraubereinsatz. Gegen 4 Uhr nachts soll der Helikopter für etwa 45 Minuten unter anderem über das Wohngebiet Buchberg geflogen sein, wie Bürger berichten. Am Morgen danach wunderten sich viele, teilweise auch in sozialen Netzwerken wie Facebook: Was war da los?