Einsatz in Donaueschingen

1 Die Feuerwehr war zur Stelle. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Vogl

In Donaueschingen mussten Menschen am Mittwoch ihre Häuser verlassen. Am Rand einer Baugrube war Straßenmaterial abgebrochen und hatte ein Gasleck verursacht.









Link kopiert



Bewohner eines Hauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Donaueschingen haben am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, eine geplatzte Gasleitung bemerkt und daraufhin den Notruf betätigt.