Einsatz in der Tullastraße in Freiburg

1 Jugendliche haben in Freiburg einen Großeinsatz der Polizei verursacht. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Jugendliche haben auf einem Parkplatz im Freiburger Industriegebiet Nord mit einer Softair-Waffe hantiert. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot angerückt.









Mehrere Polizeistreifen mussten in der Nacht von Mittwoch, 24. Juli, auf Donnerstag 25. Juli, gegen 1 Uhr in die Tullastraße in Freiburg ausrücken.