Einsatz in Deißlingen

1 In Deißlingen kam es zu einer Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Deißlingen sind ein 27-Jähriger und ein 17-Jähriger am Sonntag aneinandergeraten. Beide wurden verletzt.









Zwei junge Männer, 27 und 17 Jahre alt, haben sich am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Gupfenstraße in Deißlingen vor einem Döner-Imbiss geprügelt. Das berichtet die Polizei.