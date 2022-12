In Fleischerei bricht Feuer aus

Einsatz in Blumberg

1 Bei den Löscharbeiten musste die Feuerwehr Umsicht walten lassen. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Nico Franz

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht auf Sonntag zu einem Brand in die Waldshuter Straße in Blumberg gerufen worden.















Blumberg - Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen Mitternacht zu dem Brand in einer Fleischerei gerufen. In einer auf dem Dach des Betriebes installierten Absorptionsanlage war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand in der mit Ammoniak betriebenen Anlage löschen, musste dabei jedoch äußerst umsichtig vorgehen, um ein Austreten des giftigen Ammoniaks zu vermeiden.

Zu einer Gefährdung oder Verletzung von Personen kam es nicht, zumal sich bei Brandausbruch keine Mitarbeiter im Betrieb befanden.