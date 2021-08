Unfall auf A 81 bei Sulz Unfallverursacher fährt einfach weiter - Zeugen gesucht

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz in Fahrtrichtung Singen ist am Samstag ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher fuhr außerdem davon.